Подмосковье 21 декабря 2022, 09:50 Детсадовцы сделали новогодние открытки для раненых бойцов из военного госпиталя в Балашихе

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Ребята из детских садов на мастер-классе в библиотеке сделали новогодние открытки. Их получат раненые бойцы, которые сейчас лежат на реабилитации в госпитале войск нацгвардии в Балашихе.

Дети уже смастерили 11 открыток. Все праздничные послания отправят раненым росгвардейцам. Тоня Краковцева сделала подарок своему папе, которого мобилизовали.

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«Я делаю своему папе, потому что его забрали. Я по нему очень сильно скучаю. Я для него очень сильно стараюсь», — рассказала участница мастер-класса Тоня Краковцева.

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Ранее ребята уже участвовали в мастер-классе и делали рисунки для военнослужащих, которые находятся на Донбассе.

Поддержку военнослужащим оказывают на всех уровнях. Расширили льготы для мобилизованных, добровольцев и их семей, средства на это уже предусмотрены в бюджете.

«Меры поддержки, помимо федеральных, есть и региональные — это бесплатное питание в школе, в детском саду, бесплатное посещение секций, кружков», — рассказал депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

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