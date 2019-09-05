Детсад в волоколамском селе Шестаково открылся после капремонта

Детский сад в селе Шестаково Волоколамского городского округа открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В обновленном здании детского сада воспитанников, их родителей и педагогов поприветствовал глава муниципалитета Михаил Сылка.

«Рабочие приступили к ремонтным работам в мае этого года, а уже сегодня обновленное здание открыло свои двери для ребят», — заявил глава округа.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

По словам Михаила Сылки, в рамках национального проекта «Образование» в детсаду были капитально отремонтированы фасад, кровля, отмостка, заменены системы отопления, электроснабжения, автоматическая пожарная сигнализация, выполнен косметический ремонт здания, заменены ограждение, асфальтовое покрытие, прогулочные веранды, дверные и оконные блоки.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Кроме того, в рамках программы «Безопасный регион» на территории детского сада было установлено 12 камер видеонаблюдения.

Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» в селе Шестаково Волоколамского городского округа проходил в рамках национального проекта «Образование».

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Всего до конца 2019 года на территории муниципального образования будут капитально отремонтированы 13 учреждений образования, среди них семь школ, пять детских садов и начальная школа — детский сад.