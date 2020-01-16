Детсад «Золотой ключик» в Серпухове открылся после капремонта

Детский сад «Золотой ключик» в Серпухове открылся после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт детского сада № 39 «Золотой ключик» в Серпухове провели по областной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На его проведение было выделено около 62 миллионов рублей.

В здании дошкольного учреждения обновили пять групповых ячеек, спортивный зал, медицинский и пищевой блоки. Во внутренних помещениях отделали стены, отремонтировали полы, потолки, санузлы, инженерные сети и лестничные марши. Заменили систему автоматической пожарной сигнализации. Также выполнили кровельные и фасадные работы.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

На прилегающей территории благоустроили спортивную зону, установили пять новых игровых площадок с теневыми навесами и 20 малых игровых форм.

Заведующая детским садом № 39 Елена Чеснокова поблагодарила подрядчиков, которые работали целыми бригадами, и каждая из них отвечала за свой объект — медицинский и пищеблок, группы. Заведующая детсадом уточнила, что бригады трудились посменно, работали даже ночью и благодаря этому ремонт удалось завершить в кратчайшие сроки.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

«Во всем детском саду стало лучше, стало радостней, светлее и намного приятнее. Весь педагогический коллектив очень доволен результатом. Мы счастливы, что наконец-то дети снова возвращаются в детский сад и мы можем приступить к нашему любимому труду. В дальнейшем у нас также большие планы — отремонтировать коридоры, завершить обустройство в физкультурном зале, кабинете изобразительного искусства и математики. А одной из главных задач будет восстановление бассейна», — рассказала Елена Чеснокова.

Местная жительница Ольга Миронова подтвердила, что детсад действительно преобразился: «Очень приятно, что для наших детей создают комфортные условия. Ведь особенно важно, чтобы каждому ребенку было весело и интересно проводить время в любимом детском садике. Большое спасибо хочется сказать за новые детские безопасные площадки».

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Еще одна жительница Серпухова, Маргарита Васильева, радуется, что ее дочь снова может ходить в свой родной садик. «Мы благодарны за такой замечательный подарок. Сегодня утром она очень торопилась сюда, скучала по своим друзьям, воспитателям. Когда Лиза зашла в группу, то сначала не узнала отремонтированную комнату. Совсем скоро в этот садик пойдет и вторая дочка. Нам здесь очень нравится», — поделилась Маргарита Васильева.

Сейчас в «Золотом ключике» свыше 290 воспитанников: 11 групп общеразвивающей направленности, из них одна группа для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и 10 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

По данным Министерства образования Московской области, за последние три года в регионе капитально отремонтировано 100 детских садов. В 2020 году запланировано отремонтировать 16 детских садов на сумму свыше 600 миллионов рублей.