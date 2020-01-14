Детсад в Покровском Рузского округа открылся после капремонта

В селе Покровское Рузского городского округа после капитального ремонта открыл двери детский сад № 22. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Заведующая детсадом № 22 в Покровском Галина Балабанова уточнила, что капремонт стартовал в июне 2019 года. За это время была полностью обновлена кровля. Галина Васильевна напомнила, что ее уже ремонтировали четыре года назад, но почти сразу же она стала подтекать, и в спальных помещениях во время оттепелей по стенам бежала вода. Теперь крыша приведена в порядок: заменены стропила, сделано утепление, уложена металлочерепица.

Здание детского сада № 22 бесподвальное, поэтому от сырости полы давно пришли в негодность. В ходе ремонта их вскрыли, залили пустоты бетоном и уложили новое покрытие. Как рассказала заведующая детсадом, при составлении сметы не были учтены расходы на утепление полов и пароизоляцию. Галина Балабанова от имени сотрудников сада и родителей воспитанников поблагодарила подрядчиков — компании «Сантехмонтаж-2» и «Рузское подворье» — за то, что они провели эти работы за свой счет.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В дошкольном учреждении поменяли все 68 окон. Теперь вместо алюминиевых окон, установленных еще при постройке здания в 1974 году, появились современные пластиковые стеклопакеты. Стены помещений строители также утеплили, обшили гипсокартоном и оклеили стеклообоями. Потолки прикрыли панелями.

Вся электрика в детсаду теперь новая, начиная от проводки и заканчивая светильниками. Канализацию и сантехнику в здании тоже полностью обновили, установили две душевые кабины. Приведен в норму пищеблок, где, помимо прочего, установили новую вытяжку. Кстати, когда демонтировали старую вытяжку, выяснилось, что ее труба упирается в глухую стену. Стало понятно, почему попытки прочистить трубу за все предыдущие годы не увенчались успехом.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Ремонт детского садика завершился 8 января, еще не во всех помещениях висят шторы, но группы уже заполнены детьми. Несколько месяцев малыши посещали дошкольные учреждения Никольского, Брикета, Нововолкова и Рузы, но большинство из них были вынуждены сидеть дома. Теперь большой ремонт позади, и ребята вернулись к любимым воспитателям.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко особо подчеркнул, что социальные учреждения, и тем более детские сады и школы, должны содержаться в порядке и отвечать всем нормам безопасности и санитарии.

«В прошлом году в Рузском округе отремонтировали 11 детских садов. Спасибо строителям за качественную работу, а родителям малышей — за терпение и понимание. В текущем году планируется привести в порядок 10 дошкольных учреждений. Будут выполняться разные виды работ по утеплению фасадов, замене кровель, реконструкции инженерных сетей, отделке помещений и так далее. Также при необходимости обновят оборудование пищеблоков», — пояснил Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Жительница Покровского Анастасия Третьякова отметила, что родительский комитет контролировал работы по выполнению капремонта. «В садике были проблемы с кровлей, поэтому в помещениях было сыро, на стенах цвел грибок. Сделали все хорошо, хотя и не без замечаний, которые своевременно устранены. Строители грамотно провели инженерные сети, поэтому теперь в случае проблем с канализацией не придется вскрывать полы. Установили двойные стеклопакеты, утеплили стены, так что в садике должно быть сухо и тепло», — сказала Анастасия Третьякова. Она добавила, что паласы в игровые комнаты и шкафчики для одежды и игрушек помогли приобрести благотворители.

Еще одна местная жительница Елена Сидоренко напомнила, что за все 45 лет хорошего ремонта в детском саду не проводили, и его состояние до масштабного обновления было плачевным. «Во время работ мы возили ребенка в Нововолково, а потом в детский сад в Рузе. Было непросто, ведь путь занимал 40 минут. Теперь наш садик преобразился, все новое, свежее. Думаю, качество ремонта полноценно мы сможем оценить через какое-то время. Но уверена, все будет хорошо! Конечно, хотелось бы благоустроить территорию, все же дети летом проводят здесь большую часть времени», — высказала пожелание Елена Сидоренко и добавила, что также ремонта требуют два ветхих крыльца, через которые дети возвращаются в группы.