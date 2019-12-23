Детсад в истринском Новопетровском обновят в 2020 году. Там отремонтируют канализацию и поменяют окна

Капитальный ремонт детского сада в селе Новопетровское в городском округе Истра начнется в 2020 году. В первую очередь, там приведут в порядок канализацию и поменяют окна на пластиковые. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Детский сад в селе Новопетровском работает вот уже 35 лет, и за все это время капитальный ремонт не проводился. Ежедневно в садик приходят более 200 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе 39 воспитанников двух ясельных групп. Состояние детсада и объем необходимого ремонта оценила глава Истры Татьяна Витушева.

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С порога выяснилось, что пол в коридорах детского учреждения, застеленный линолеумом, неровный, в бугорках и ямках, и нога стоит на нем нетвердо. «Под ним смесь из оргалита и рубероида», — пояснила заведующая детсадом Елена Гладкова.

Еще одна явная проблема — протечка крыши, и особенно это заметно в детских спальнях. В неудовлетворительном состоянии находятся туалетные комнаты — старая сантехника, отбитая плитка на полах и стенах.

Татьяна Витушева обратила внимание и на то, что все оконные рамы в детском саду — деревянные и рассохшиеся.

Пищеблок оказался чистый, со свежим ремонтом. Обед повара готовят здесь же. По словам Елены Гладковой, косметический ремонт пищеблока был выполнен в прошлом году. «Два года назад купили варочный шкаф и новый котел», — добавила заведующая детсадом.

Елена Гладкова добавила, что за последние три года также была отремонтирована одна ясельная группа: спальня, туалет и раздевалка. В некоторых группах частично заменили канализационные и водопроводные трубы. Кроме того, на всей территории сада положили новый асфальт и отремонтировали три крыльца.

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Но выполненных работ явно недостаточно. Глава городского округа Истра пообещала, что уже в 2020 году детский сад отремонтируют, на это выделят 6 миллионов рублей. «Это стартовая сумма. В первую очередь, нужно будет заняться ремонтом канализации — санузлы в плачевном состоянии. Кроме того, предстоит поменять деревянные окна на пластиковые. Нужно также заменить алюминиевую посуду, которая не подходит для использования в детских учреждениях. Эти задачи — первостепенные, но есть также необходимость в поэтапном ремонте полов», — пояснила Татьяна Витушева.

Она поблагодарила руководство детского учреждения, которое своими силами содержит детский сад в надлежащем состоянии. «Тем не менее, со следующего года мы будем активно в этом помогать. По результатам проведенных торгов, все сэкономленные средства от запланированных 6 миллионов мы будем вкладывать в этот детский садик, чтобы в течение года ситуацию в нем вывести на приличный уровень», — сделала акцент глава Истры.

Жители села Новопетровское обратились к главе муниципалитета с просьбой установить лежачих полицейских у детского сада № 44 по улице Октябрьская. Спустя сутки искусственные дорожные неровности установлены. «Спасибо вам огромное за оперативность и безопасность наших детей» — поблагодарила местная жительница Татьяна Горохова.