Детсад на улице Колхозной в Подольске принял первых детей | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детсад на улице Колхозной в Подольске принял первых детей Фото: unsplash.com

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Жители микрорайона Красная горка в Подольске больше девяти лет ждали появления детского сада. 135 детей пошли в новый садик в первые дни его работы.

Открытия детского сада на улице Колхозной жители микрорайона Красная горка очень ждали. Завершить строительство, оставленное несколько лет назад недобросовестными застройщиками, удалось благодаря вмешательству губернатора Андрея Воробьева.

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Детский сад оборудован по самым современным стандартам. На его территории также организованы площадки с теневыми навесами, горками и качелями.

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В городском округе Подольск продолжается обновление образовательных учреждений. В данный момент капитальный ремонт проходит в детском саду № 8 на улице Чехова. А в Климовске в следующем году на улице Школьной будет построено новое учреждение на двести сорок мест.

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