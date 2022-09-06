Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 20:31)

Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь

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Закрыть вопрос с очередностью в микрорайоне Южном в Балашихе помог новый большой детский сад на улице Твардовского.

Двухэтажное здание площадью около 1,7 тысячи квадратных метров стало дошкольным отделением школы № 22. В здании расположены игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медкабинет. На территории вокруг садика установлены игровые площадки для детей.

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«Это долгожданный объект. Детский сад небольшой, но его открытие позволило нам закрыть вопрос очередности в дошкольные учреждения в микрорайоне Южный. Уверен, в новом, современном здании будет комфортно и детям, и педагогам» — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Строительство детского сада на улице Твардовского началось в октябре 2021 года по губернаторской программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Стоимость строительства составила около 140 миллионов рублей. Спустя всего 11 месяцев детский сад открылся. А 1 сентября садик встретил своих первых воспитанников.

«Педагогический состав присутствует в полном составе, у нас есть все, что нужно для образования детей. Садик укомплектован по последнему слову техники, в каждой группе есть проектор, интерактивные доски, музыкальный центр, игрушки. Дошкольное учреждение объединили со школой в рамках реорганизации, в дальнейшем дети будут поступать в нашу школу для получения образования», — подчеркнула директор школы № 22 Светлана Боярская.

Дети

Детские сады

Балашиха

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