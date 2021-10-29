Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года

Детский сад на 235 мест начали строить в микрорайоне Путилково в апреле. За семь месяцев строители выполнили практически все работы по фасаду, кровле, внутренним коммуникациям и уже приступают к внутренней отделке. Качество работ проверил врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.

«Как вы видите, высокая степень готовности, темпы очень хорошие, и качество мы сейчас проверяем — нареканий нет. Уже выполнено около 80% работ, так что мы видим, что без каких-либо рисков к марту объект будет завершен», — сказал врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.

Источник фото: телеканал «360»

При разработке проекта дошкольного учреждения учли потребности детей. Новый детсад будет окружать со всех сторон детская площадка, на которой расположатся веранды, различные игровые формы, а для безопасности малышей здесь используют специальное прорезиненное покрытие.

Источник фото: телеканал «360»

«Особое внимание мы уделяем досугу наших детишек, потому что они всегда должны и играть, и получать удовольствие от прогулок. Как вы видите, удалось реализовать такой большой проект благоустройства», — подчеркнул Всеволод Волосевич.

Источник фото: телеканал «360»

В скором времени за ходом строительства социальных объектов в Красногорске будут пристально следить не только жители из окон квартир, но и депутаты.

«Мы хотим создать единый штаб, который будет заниматься всем округом, который в первую очередь будет рассказывать о ходе исполнения наказов», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Источник фото: телеканал «360»

Сдача детского сада в Путилкове запланирована на начало 2022 года.