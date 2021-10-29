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    29 октября 2021, 21:50

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года

    Врип главы Красногорска Всеволод Волосевич проверил качество работ при строительстве детсада в Путилкове

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Детский сад на 235 мест начали строить в микрорайоне Путилково в апреле. За семь месяцев строители выполнили практически все работы по фасаду, кровле, внутренним коммуникациям и уже приступают к внутренней отделке. Качество работ проверил врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года

    «Как вы видите, высокая степень готовности, темпы очень хорошие, и качество мы сейчас проверяем — нареканий нет. Уже выполнено около 80% работ, так что мы видим, что без каких-либо рисков к марту объект будет завершен», — сказал врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    При разработке проекта дошкольного учреждения учли потребности детей. Новый детсад будет окружать со всех сторон детская площадка, на которой расположатся веранды, различные игровые формы, а для безопасности малышей здесь используют специальное прорезиненное покрытие.

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Особое внимание мы уделяем досугу наших детишек, потому что они всегда должны и играть, и получать удовольствие от прогулок. Как вы видите, удалось реализовать такой большой проект благоустройства», — подчеркнул Всеволод Волосевич.

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    В скором времени за ходом строительства социальных объектов в Красногорске будут пристально следить не только жители из окон квартир, но и депутаты.

    «Мы хотим создать единый штаб, который будет заниматься всем округом, который в первую очередь будет рассказывать о ходе исполнения наказов», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

    Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Сдача детского сада в Путилкове запланирована на начало 2022 года.