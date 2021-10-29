Детсад на 235 мест достроят в Путилкове к весне 2022 года
Врип главы Красногорска Всеволод Волосевич проверил качество работ при строительстве детсада в Путилкове
Детский сад на 235 мест начали строить в микрорайоне Путилково в апреле. За семь месяцев строители выполнили практически все работы по фасаду, кровле, внутренним коммуникациям и уже приступают к внутренней отделке. Качество работ проверил врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.
«Как вы видите, высокая степень готовности, темпы очень хорошие, и качество мы сейчас проверяем — нареканий нет. Уже выполнено около 80% работ, так что мы видим, что без каких-либо рисков к марту объект будет завершен», — сказал врип главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич.
При разработке проекта дошкольного учреждения учли потребности детей. Новый детсад будет окружать со всех сторон детская площадка, на которой расположатся веранды, различные игровые формы, а для безопасности малышей здесь используют специальное прорезиненное покрытие.
«Особое внимание мы уделяем досугу наших детишек, потому что они всегда должны и играть, и получать удовольствие от прогулок. Как вы видите, удалось реализовать такой большой проект благоустройства», — подчеркнул Всеволод Волосевич.
В скором времени за ходом строительства социальных объектов в Красногорске будут пристально следить не только жители из окон квартир, но и депутаты.
«Мы хотим создать единый штаб, который будет заниматься всем округом, который в первую очередь будет рассказывать о ходе исполнения наказов», — сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Сдача детского сада в Путилкове запланирована на начало 2022 года.