Детсад на 140 мест скоро откроется в мкрн Восточное Бутово Ленинского округа

Детский сад на 140 мест в проекте «Восточное Бутово» Ленинского городского округа получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Новый трехэтажный детский сад площадью более 3,2 тысячи квадратных метров рассчитан на шесть групп детей в возрасте от трех до семи лет. В садике оборудованы музыкальный и спортивный залы, есть групповые комнаты и помещения для дополнительных занятий. Также предусмотрен кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда.

На прогулочных площадках детского сада установлено многофункциональное игровое оборудование. Кроме того, на территории отведено место для спортплощадки и приусадебного участка. В новом дошкольном учреждении создана безбарьерная среда, включающая в том числе санитарные комнаты для маломобильных групп населения.

«В ближайшее время будет открыт новый корпус нашего детсада. Это здание сможет принять 140 ребятишек. Мы уверены, что здесь им будет так же комфортно, как и в первом корпусе», — сказала заведующая детским садом «Бобренок» Любовь Рябова.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова напомнила, что в микрорайоне уже работают детский сад для 340 малышей и современная школа с медиатекой, тремя спортивными залами, актовым залом с местами для маломобильных граждан, стадионом с искусственным газоном.

Самая большая школа Ленинского округа открылась в Восточном Бутове Подробнее

«Школа на 1375 учеников, открывшаяся в сентябре этого года, стала самым большим общеобразовательным учреждением Ленинского округа Московской области», — заметила Инна Федотова.

Всего в проекте застройщика предусмотрено 56 жилых корпусов, расположенных в северной и южной частях микрорайона, а также объекты социальной инфраструктуры и паркинги.

В северной части Восточного Бутова планируется строительство пяти детских садов общей вместимостью 1250 мест, общеобразовательной школы на 1500 мест и поликлиники на 100 посещений в смену. В южной части микрорайона Восточное Бутово планируется строительство трех детских садов на 850 мест, а также двух общеобразовательных школ на 1375 и 1150 мест.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Местной жительнице Людмиле Деминой старшего ребенка пока приходится возить в сад в Москву на машине. «Надеюсь, когда подрастет младший, все изменится в лучшую сторону. Покупая квартиру в новом микрорайоне, мы знали, на что идем: редко бывает, что инфраструктура сразу соответствует количеству сданных домов. Но все-таки хотелось бы, чтобы здесь построили больше садов и обязательно открыли поликлинику», — высказала пожелания Людмила Демина.