Красивый фасад и светлые группы. Детсад «Малышок» открылся после капремонта в Луховицах

Детский сад «Малышок» открылся после капитального ремонта в Луховицах. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

Детский сад капитально отремонтировали по госпрограмме «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы. Стоимость работ составила более 30 миллионов рублей, из них 27 миллионов рублей — это средства бюджета Московской области и 3,2 миллиона рублей — расходы муниципального бюджета.

В здании детского сада заменили системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Провели отделочные и облицовочные работы, установили новое напольное покрытие. Выполнили благоустройство территории. Кроме того, детский сад оборудовали с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Заведующая детским садом № 11 «Малышок» Людмила Сорокина рассказала, что здание построили в 1965 году. Капитальный ремонт стартовал в апреле 2019 года, и за шесть месяцев здание детского сада заметно преобразилось.

«Детский сад приобрел новый вид: высокое качество ремонта, замечательный пищеблок, хорошие просторные группы и спальни. Каждая группа интересна по-своему. Особенное сочетание цветов позволит педагогам создать такую предметно-развивающую среду, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, интересно, чтобы каждый смог найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности», — отметила Людмила Сорокина.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

По ее словам, строители не забыли и об уличных игровых площадках, которые преобразились до неузнаваемости. Полностью заменили асфальтовое покрытие, забор, отремонтировали крыльцо и козырьки. На спортивной площадке положили искусственное покрытие, которое позволит детям заниматься физкультурой в любое время года.

«Благодаря проведению капитального ремонта для маломобильной группы в детском саду установлен пантус, оформлены тактильные знаки и плитка. Дошкольное учреждение привели в соответствие со всеми современными нормами и правилами», — добавила заведующая детсадом «Малышок».

Жительница Луховиц Олеся Семина — мама маленькой Варвары. «Говорим огромное спасибо главе городского округа Луховицы за контроль и качество выполненных работ. Красивый фасад, светлые, просторные группы», — поблагодарила женщина. Она отметила, что ни одна группа в детском саду теперь не похожа на другую, а жизнерадостные краски создают положительный эмоциональный фон.

«Коллектив постарался создать в каждой группе максимально удобную среду для детишек. Дети наши меняются, и прекрасно, что детские сады модернизуются, и наши дети вернутся в родной, но уже новый современный садик!» — сказала Олеся Семина.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков подтвердил, что детский сад действительно преобразился.

«Мы провели косметический ремонт помещений, вставили пластиковые окна вместо старых деревянных, отремонтировали кровлю и вентиляцию, поменяли сантехнику и батареи, заменили двери и полы, отремонтировали лестницы и поставили новые перила, безопасные и удобные для детей», — констатировал Владимир Барсуков.

Глава Луховиц высказал слова благодарности властям региона: «Очень здорово, что нас поддерживает правительство Московской области. Благодаря этому старое 50-летнее здание посредством восстановительных работ теперь как новое».

Всего в Подмосковье до конца 2019 года будут капитально отремонтированы 39 детских садов. Всего с 2016 по 2018 годы после капремонта открылись 53 дошкольных учреждения.