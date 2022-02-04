Детям в Подмосковье объяснили, что делать при пожаре
Детям в Подмосковье рассказали о простых правилах и действиях в случае пожара. Задача родителей — периодически напоминать, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Вызвать пожарных
В случае возникновения пожара детям нужно позвонить по номеру «01» (со стационарного телефона), «101» или «01*» (с мобильного), либо сообщить о возгорании в единую диспетчерскую службу 112.
Тушить только легкие возгорания
Легкое возгорание можно затушить водой, землей или песком, накрыть одеялом или покрывалом. Не стоит забывать, что водой нельзя тушить горящие электропроводку и электроприборы. Если возгорание не удалось сразу потушить, необходимо быстро покинуть помещение.
Детям напомнили, что при пожаре нельзя оставаться в задымленном помещении.
Эвакуация при пожаре в школе
При пожаре в школе учителя и руководство должны организовать эвакуацию учащихся в безопасное место, используя в том числе и запасные эвакуационные выходы. Оказавшимся в здании во время пожара при сильном задымлении нужно защитить органы дыхания, для этого подойдут намоченные полотенца и платки.
Главное — не паниковать
В случае возгорания в школе нельзя допускать паники. Время прибытия пожарных в городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о возгорании. Если не удается самостоятельно эвакуироваться, рекомендуется вернуться в классы, закрыть двери и вентиляционные решетки, открыть окна и ждать прибытия пожарных подразделений.
Детям при любом возгорании нужно помнить, что необходимо сразу сообщить взрослым и позвонить по телефонам «01» или «112».