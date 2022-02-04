Детям в Подмосковье объяснили, что делать при пожаре

Детям в Подмосковье рассказали о простых правилах и действиях в случае пожара. Задача родителей — периодически напоминать, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Вызвать пожарных

В случае возникновения пожара детям нужно позвонить по номеру «01» (со стационарного телефона), «101» или «01*» (с мобильного), либо сообщить о возгорании в единую диспетчерскую службу 112.

Тушить только легкие возгорания

Легкое возгорание можно затушить водой, землей или песком, накрыть одеялом или покрывалом. Не стоит забывать, что водой нельзя тушить горящие электропроводку и электроприборы. Если возгорание не удалось сразу потушить, необходимо быстро покинуть помещение.

Детям напомнили, что при пожаре нельзя оставаться в задымленном помещении.

Эвакуация при пожаре в школе

При пожаре в школе учителя и руководство должны организовать эвакуа­цию учащихся в безопасное ме­сто, используя в том числе и запасные эвакуаци­онные выходы. Оказавшимся в здании во время пожара при сильном задымлении нужно защитить органы дыха­ния, для этого подойдут намочен­ные полотенца и платки.

Главное — не паниковать

В случае возгорания в школе нельзя допускать паники. Время прибытия пожарных в городе не превышает 5-7 минут с момента со­общения о возгорании. Если не удается самостоятельно эвакуироваться, рекомендуется вернуться в классы, за­крыть двери и вентиля­ционные ре­шетки, открыть окна и ждать при­бытия пожар­ных под­разделений.

Детям при любом возгорании нужно помнить, что необходимо сразу сообщить взрослым и позвонить по теле­фонам «01» или «112».