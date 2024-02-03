Подмосковье 03 февраля 2024, 19:23 Детям участников СВО вручили подарки с «Елки желаний» в Лосино-Петровском Валерия Тингаева

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Центр поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» в Лосино-Петровском в декабре провел акцию «Елка желаний» для детей военнослужащих. Ребята писали на особых открытках свои пожелания и вешали их на елку. Затем их исполнили Дед Мороз и Снегурочка в лице сотрудников администрации, депутатов и предпринимателей.

Марина Метасова рассказала, что они приняли участие в акции случайно. В центре «Мы рядом» увидели «Елку желаний», где им предложили поучаствовать. Ее дочка Юлия мечтала о сережках. Сегодня ее мечта исполнилась.

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«Такие акции, я думаю, важны и нужны, потому что это в первую очередь дети. Они радуются, они в ожидании чуда какого-то, что действительно произойдет, и ждут, и радуются», — поделилась Марина Метасова.

Дети и их родители собрались в школе имени В. В. Дагаева. В торжественной обстановке им вручили подарки. В конце праздника выступили артисты Дома культуры «Октябрь».

«На этот раз акция была семейной, все присоединились. Мне очень приятно, что бизнес также принял участие», — подчеркнул глава округа Сергей Джеглав.

Он добавил, что акция объединяет людей вокруг солдат, которых с нетерпением ждут с победой в Лосино-Петровском.

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