Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в Истре | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 23:48 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в Истре

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Глава Истры Татьяна Витушева вручила ключи от квартир двум юным жителям округа. Всего в этом году уже 13 детей-сирот стали обладателями собственного жилья в Истре.

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«Хочу пожелать вам, чтобы все у вас получалось — и в учебе, и в будущей работе. И этот шаг, новое жилье, новая квартира — я всегда говорю вашим сверстникам — дай Бог первая, но не последняя», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Один из обладателей ключей от новой квартиры в Истре — Михаил Бережной. В свободное время юноша любит заниматься спортом, а в квартире планирует сделать полку с коробками от спортивных кроссовок, он их коллекционирует.

«Идеальная квартира — это где нет ничего лишнего. Никакого хлама, только то, что нужно. Это хороший старт во взрослую жизнь, чтобы обустроить ее так, как я хочу», — поделился Михаил Бережной.

Ключи жителям округа вручают по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новые отделения реанимации и эндокринологии появились в НИКИ детства в Мытищах.

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