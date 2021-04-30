Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Воскресенске

В Воскресенске трое детей-сирот получили ключи от квартир. В каждой сделан ремонт, установлена сантехника и даже кухня. Микрорайоны, куда в ближайшее время переедут новоселы, развитые, есть поликлиники, торговые точки, дома культуры и библиотеки.

Ключи от квартир детям-сиротам вручил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Всего в этом году жильем будут обеспечены 19 ребят.

Источник фото: телеканал «360»

На приобретение квартир из бюджета Московской области городскому округу выделили более 45 миллионов рублей. Квартиры предоставляют в районах с развитой инфраструктурой.

Источник фото: телеканал «360»

«Рядом находятся магазины, детские сады, школы, парки, детские площадки, то есть замечательное место для того, чтобы хорошо учиться и дальше работать во благо городского округа», — отметил глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Переехать в свои квартиры ребята планируют в июне. В колледжах, где они учатся, как раз закончится сессия и впереди будут летние каникулы.

Всего за 14 лет в городском округе Воскресенск квартирами были обеспечены 225 детей-сирот.