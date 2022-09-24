Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Коломне | 360°

Подмосковье 24 сентября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Коломне

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В 2022 году ключи от своего жилья должны получить еще 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Жилище».

В квартирах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ремонт делается за счет муниципалитета. В домах есть вся необходимая сантехника и газовая плита. Площадь таких квартир должна быть не меньше 27 квадратных метров.

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Людмила Арапу уже 15 лет живет с приемными родителями. Она рассказала, что выросла в хорошей семье, а сейчас учится на педагога дополнительного образования по сценическому искусству. В течение года Людмила планирует обустроить свою новую жилплощадь.

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Людмиле и еще пяти сиротам вручили ключи от квартир в Коломне.

«Когда я первый раз сюда зашла мне было и радостно, и я очень переживала. Потому что вот-вот я вступлю во взрослую самостоятельную жизнью. И это чувство смешанное. А второй раз я приехала сейчас и что-то уже чуть родное стало», — поделилась ощущениями Людмила Арапу.

Начальник отдела по учету и предоставлению жилья городского округа Коломна Татьяна Кафтаний рассказал, что на сегодняшний день для детей-сирот закупили уже 24 квартиры.

«Часть квартир у нас в стадии оформления. Сегодня мы должны были вручить девять квартир. Но в связи с тем, что кто-то не успел приехать, мы вручили шесть комплектов ключей от жилых помещений», — добавила Татьяна Кафтаний.

Жилье предоставляются по договору специализированного найма на пять лет. После можно оформить квартиру в собственность.

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