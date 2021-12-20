Детям-сиротам вручили ключи от квартир в Дзержинском

Трое детей-сирот получили ключи от новых квартир в Дзержинском. Их вручил глава городского округа Сергей Будкин.

Передача ключей проходила в новых квартирах. Первым новоселом стал восемнадцатилетний Андрей, он будет жить на Угрешской, 32. Сейчас он учится на третьем курсе Егорьевского техникума и мечтает в будущем стать программистом.

«Я очень благодарен администрации города и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность иметь собственное жилье. Для меня это большая ответственность, конечно, очень волнуюсь. Квартира замечательная, просторная, с удовольствием буду здесь жить», — поделился Андрей.

В этом же доме будет жить еще одна обладательница новой квартиры — Василина Федосеева. Девочка оканчивает 11-й класс и собирается стать ветеринаром.

Третьим новое жилье в Дзержинском получил Вадим. Он служит в армии и мечтает пойти работать в МЧС, а уже июне молодой человек сможет вернуться в свою квартиру на Дзержинской, 22.

«Квартиры полностью готовы к проживанию. Обладатели жилья должны поддерживать их в хорошем состоянии и оплачивать коммунальные расходы. Квартиры можно использовать только для своего проживания, сдавать другим лицам эти помещения нельзя», — сказала начальник отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади администрации Дзержинского Ольга Трудолюбова.

Детей-сирот обеспечили квартирами в рамках областной государственной программы «Жилище». Глава города поблагодарил за предоставление жилья и проведение ремонта строительную компанию «Фобос» и лично ее директора Леонида Дзядевича.