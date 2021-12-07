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    07 декабря 2021, 20:40

    Детям-сиротам в Ленинском округе вручили ключи от квартир

    10 детей-сирот получили ключи от квартир в Ленинском округе

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Ежегодно в Ленинском округе новоселье отмечают порядка 10 детей-сирот. Этот год не стал исключением. Ключи от квартир ребятам вручил глава округа.

    Детям-сиротам в Ленинском округе вручили ключи от квартир

    «Очень важно поставить вас на лыжню, чтобы вы скользили по ней и жизнь была гладкой. Вот то самое личное жилье, я считаю, — это святая наша обязанность. Пусть это станет отправной точкой, на которой вы построите такой большой-большой свой уютный дом», — сказал глава г. о. Ленинский Алексей Спасский.

    В квартирах, кроме косметического ремонта, сделали электрику, провели коммуникации. Здесь есть плита, раковина, вытяжка и пожарная сигнализация. В ванной установлена сантехника.

    Сейчас квартиры в муниципальной собственности, а уже через пять лет ребята смогут оформить их на себя.