Детям-сиротам из Серпухова вручили ключи от новых квартир

Еще пять детей-сирот получили ключи от квартир в Серпухове. Помощь оказывают в рамках программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Квартиры полностью готовы к заселению, рассказали в пресс-службе городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из обладателей нового жилья стала Анастасия Лебедева. Девушка учится на повара и первым делом оценила кухню.

Источник фото: телеканал «360»

«Кухня вообще классная, лучше, чем дома у меня. Буду менять плиту, а все остальное будет так именно. Хочу сказать спасибо за эту квартиру, за то, что мне так повезло», — поделилась Анастасия Лебедева.

Источник фото: телеканал «360»

Выбрали квартиру быстро. А главным критерием стало удобное месторасположение — легко добираться до работы и учебы.

Нам позвонили из соцзащиты, предложили много вариантов, но поскольку Мирный поближе к нам, первый вариант был в Мирном. Посмотрели, мне очень понравилось, я остановилась на этой квартире. Больше мы никуда не ездили», — рассказывает опекун Анастасии Лебедевой Светлана Железнова.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с Анастасией новоселами стали еще четыре человека. Квартиры купили за счет средств Московской области. Ремонт проводить не нужно — в помещениях выполнена социальная отделка, установлены стеклопакеты и счетчики воды. Квартиры полностью готовы к заселению.

«Это очень большое подспорье для всех тех, кто уже встал взрослым, прошел этот путь. Я сама это проходила, зарабатывала квартиру. Знаю, что это такое, это правда тяжело. Теперь вы можете учиться, работать, и, самое главное, вы можете создавать свои семьи. Вы уже точно знаете, что ваш ребенок будет с квартирой, что у вас всегда есть, где поставить кроватку. И все остальные проблемы в жизни не такие страшные», — сказала глава г. о. Серпухов Юлия Купецкая.

Программа по обеспечению жильем детей-сирот действует на территории городского округа ежегодно. Всего с 2013 по 2021 год квартиры получили 199 детей-сирот. В 2021 году жильем обеспечили 30 человек, в 2022-м квартиры получат еще как минимум 29 детей.