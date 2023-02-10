10 февраля 2023, 21:10
Детям с ОВЗ дали возможность пройти реабилитацию в мастерских семейного центра в Сергиевом Посаде
В Семейном центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде организовали мастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья. В них малыши смогут пройти реабилитацию в интересной форме совершенно бесплатно.
«Там функционируют мастерские разных направлений, которые позволят деткам чувствовать себя лучше», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Так, для детей с ОВЗ работают ткацкая, швейная, свечная, керамическая, картонажная, художественная, механическая мастерские и арт-мастерская. Занятия в них осуществляются по расписанию. Также у детей есть возможность попробовать себя в верховой езде и посетить бассейн.
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Заявление можно подать на портале госуслуг. Подробности можно узнать по телефону: 8-496-551-74-03.
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Дети
Сергиев Посад
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