Подмосковье 21 февраля 2023, 18:14 Детям Подмосковья напомнили о безопасности в школьные каникулы

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила о безопасности детей во время школьных каникул. Она порекомендовала родителям занять школьников и распланировать каждый день отдыха.

«Важно, чтобы дети в дни школьных каникул были заняты полезным досугом: посещали музеи, общались с друзьями, занимались творчеством и спортом, посещали мастер-классы. Лучше вместе с ребенком распланировать каждый день», — посоветовала Ксения Мишонова.

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Если школьники, особенно младшие, остаются дома одни, то важно знать, где дети находятся, с кем общаются и по возможности быть с ними на связи в течение дня. Также родителям нужно узнать контакты друзей ребенка.

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Детский омбудсмен подчеркнула, что следует напомнить детям о безопасном поведении дома и на улице, а также установить ряд правил.

«Например, можно договориться с ребенком о звонке перед выходом на улицу, возвращением домой и смене места во время прогулки, с подростками — о том, что вернуться они должны не позже 22:00 (это, кстати, требование закона)», — отметила Ксения Мишонова.

Она посоветовала научить детей рассказывать о непонятных ситуациях и ни в коем случае не ругать, если их что-то расстроило. Школьники должны ходить в одежде со светоотражающими элементами и знать наизусть номера телефонов родителей и экстренных служб.

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