Подмосковье 05 февраля 2023, 02:59 Детям Красногорска помогут вылечить косоглазие без операций ГАУ АИС «Подмосковье»

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Новый кабинет охраны зрения открылся в Красногорске. Здесь юным пациентам помогают избавиться от близорукости или косоглазия, сообщила заведующая детским поликлиническим отделением № 2 Красногорской городской больницы Ольга Фролова.

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«Кабинет охраны зрения уникален по своей наполняемости. Дети теперь могут пройти аппаратное лечение, не выезжая за пределы округа. Раньше офтальмологи направляли юных пациентов в НИКИ детства в Мытищи», — отметила она.

Фролова напомнила, что родителям нужно вести ребенка на прием к офтальмологу, если тот жалуется на чувство жжения в глазах или не может разглядеть предметы вдали или вблизи. При необходимости врач даст направление на лечение в кабинете охраны зрения.

Медсестра Елена Вестав рассказала, что дети могут пройти лечение на аппаратах мускултренер, синоптофор, форбис и спекл.

«Аппарат синоптофор используется для лечение расходящегося и сходящегося косоглазия. В зависимости от степени заболевания назначается длительность и количество процедур», — объяснила она.

После прохождения курса лечение детей вновь направляют на осмотр к офтальмологу. Первый пациент кабинета уже успешно прошел полный курс лечения на синоптофоре.

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