Подмосковье 08 июня 2023, 21:22 Детям из Воскресенска рассказали о выборах и голосованиях на деловой игре в лагере «Солнышко»

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Деловую игру с голосованием «Сегодня — ученик, завтра — избиратель» провели для детей в Воскресенске. Занятие прошло на базе школы № 3.

Поучаствовать в активностях и примерить на себя роль избирателя смогли ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере дневного пребывания «Солнышко». Юные жители с удовольствием включились в предложенный сюжет, познакомились с процедурой голосования и даже заполнили свой первый в жизни «избирательный бюллетень».

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«Активная гражданская позиция должна закладываться с детства, чтобы у человека не было сомнения в том, что он должен идти на выборы», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее президент Владимир Путин поддержал губернатора Московской области Андрея Воробьева, который запланировал участвовать в выборах главы региона осенью. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.