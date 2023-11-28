Подмосковье 28 ноября 2023, 16:35 Детям из центра «Серпуховский» в Подмосковье напомнили о правилах пожарной безопасности ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"

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Сотрудники специальной пожарно-спасательной части 67 посетили комплексный центр «Серпуховский» в Московской области. Детям-инвалидам и с ОВЗ рассказали о правилах пожарной безопасности, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

Ребята вспомнили правила поведения во время пожара, порядок действий при эвакуации из задымленного помещения и о номерах эккстренных служб. Также воспитанники центра познакомились с профессией пожарного, его экипировкой, некоторые примерили спецкостюм.

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В конце встречи ребята побывали в салоне пожарной машины. Сотрудники МЧС продемонстрировали работу по тушению пожара с помощью лафетного ствола.

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