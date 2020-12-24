Детям из приюта в Лосино-Петровском к Новому году устроили праздник с конфетами и мультфильмами

Детям из приюта в Лосино-Петровском показали новогодние мультфильмы и раздали сладкие подарки в преддверии праздника.

В приюте «Остров добра» прошла акция «Доброе кино». В гости к воспитанникам пришли глава округа Иван Курданин и активисты отделения «Единой России». Вместе с гостями дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето».

«Они всегда радуются общению. Им это нравится — встречаться с разными людьми. С ними играют. Они всегда очень довольны. Всегда хорошо всех принимают. Всегда общительны. Им всегда это очень нравится», — отметила Наталья Гоцына, специалист по реабилитационной работе.

Детям необходимы положительные эмоции всегда, а в преддверии Нового года особенно. Поэтому в Подмосковье запустили праздничный кинопроект. После показа мультфильма Иван Курданин поздравил воспитанников с наступающим Новым годом и раздал сладости.

«Впечатления, конечно, приятные. Всегда приятно дарить подарки. Всегда приятно дарить хорошее настроение, позитивный, бодрый заряд деткам», — сказал Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

«Остров добра» — социально-реабилитационный центр. Здесь живут дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 2021 год на «Острове добра» встретят 25 ребят.