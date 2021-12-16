Талантливым детям из приемных семей вручили награды в Подмосковье

Награды вручили 70 талантливым детям из замещающих и приемных семей Подмосковья. Эти ребята — победители и участники олимпиад или творческих конкурсов.

Как рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, мероприятие «Мы вместе!» традиционно состоялось накануне Нового года.

Во время награждения отметили детей, достигших высоких результатов.

Особенно приятно было видеть результаты и прорывы тех, за чьей судьбой мы следим с самого раннего возраста. Приятно видеть то, как детей принимают в семьи, как им рады Людмила Болатаева.

Она добавила, что в Московской области работает большая губернаторская программа поддержки приемных семей.

«Практически все дети уже живут в приемных и замещающих семьях, поэтому фактически детских домов в Подмосковье не остается», — отметила Сергеевна.

Ранее стало известно, что к концу этого года в Подмосковье не останется детских домов, поскольку семьи активно забирают ребят на воспитание, а государство их поддерживает.