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    16 декабря 2021, 17:19

    Талантливым детям из приемных семей вручили награды в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Награды вручили 70 талантливым детям из замещающих и приемных семей Подмосковья. Эти ребята — победители и участники олимпиад или творческих конкурсов.

    Талантливым детям из приемных семей вручили награды в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, мероприятие «Мы вместе!» традиционно состоялось накануне Нового года.

    Во время награждения отметили детей, достигших высоких результатов.

    Особенно приятно было видеть результаты и прорывы тех, за чьей судьбой мы следим с самого раннего возраста. Приятно видеть то, как детей принимают в семьи, как им рады

    Людмила Болатаева.
    Талантливым детям из приемных семей вручили награды в Подмосковье | Изображение 2

    Она добавила, что в Московской области работает большая губернаторская программа поддержки приемных семей.

    «Практически все дети уже живут в приемных и замещающих семьях, поэтому фактически детских домов в Подмосковье не остается», — отметила Сергеевна.

    Ранее стало известно, что к концу этого года в Подмосковье не останется детских домов, поскольку семьи активно забирают ребят на воспитание, а государство их поддерживает.