Подмосковье 11 февраля 2023, 13:26 Детям из Ногинска и Шатуры напомнили об опасности выхода на лед водоемов

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Спасатели Московской областной протвопожарно-спасательной службы побеседовали с учащимися школ в Ногинске и Шатуре. Сотрудники напомнили об опасности выхода на лед водоемов зимой.

«Ребята узнали об основных способах самоспасения и о том, как можно помочь человеку, который провалился под лед», — сообщил замначальника части Владимир Ремизов

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Школьникам порекомендовали не гулять у водоемов без взрослых и препятствовать выходу на лед своих друзей.

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Ремизов добавил, что подобные профилактические беседы формируют у детей навыки безопасного поведения. Также ребята при необходимости смогут прийти на помощь провалившемуся в воду человеку.

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