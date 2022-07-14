Детям из Мариуполя подарили поездку в парк аттракционов в Подмосковье

Семьи из Мариуполя побывали в подмосковном парке аттракционов. День отдыха для них организовала административно-пассажирская инспекция. Это не первая помощь, которую ведомство оказывает беженцам.

В организации поездки принимали участие волонтеры и замдиректора АПИ Алик Назарян. Он поделился: самая большая награда за это — увидеть счастье в глазах детей.

«Я был очень рад оказать посильную помощь семьям, находящимся в тяжелой ситуации. Мы организовали день отдыха в парке аттракционов, угостили ребят сладостями», — сказал Назарян.

Ранее административно-пассажирская инспекция помогала двум семьям из Донецка с переездом, предоставив им автобус. Ведомство также регулярно оказывает поддержку семьям из Мариуполя.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье поможет восстановить часть школ в ДНР уже к началу учебного года.