Подмосковье 18 августа 2023, 23:36 Детям из малообеспеченных семей Жуковского вручили новые рюкзаки с канцтоварами ко Дню знаний Телеканал «360»

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Юные жители Жуковского из малообеспеченных семей получили новые рюкзаки с канцтоварами в преддверии 1 Сентября. Подарки детям вручил заместитель главы округа Кирилл Карпенко.

«От команды губернатора, от главы городского округа я хотел бы вас поздравить. <…> Надеюсь, что в этих рюкзаках они [дети] будут приносить только пятерки, потому что нет ничего более приятного для родителей, когда их ребенок хорошо учится», — отметил Карпенко.

Также для ребят организовали сладкий стол с чаепитием, интерактивную развлекательную программу и просмотр мультфильмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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