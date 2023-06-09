Подмосковье 09 июня 2023, 10:00 Детям из Лобни рассказали о работе кинолога и пожарного на проекте «Город профессий»

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Проект «Город профессий» провели в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня. Ребятам рассказали об особенностях работы спасателей, кинологов и полицейских, а представители служб продемонстрировали свои навыки.

Праздник начался с викторины и веселых игр, которые организовали ребята из театральной мастерской Милены Домингес. Затем юные зрители поприветствовали кинолога со служебными собаками Багирой и Мией. Дети увидели, как четвероногие ищут подозрительные предметы и как беспрекословно слушаются своего хозяина. Все желающие смогли погладить и сфотографироваться с умными животными.

Со своей профессией познакомили детей и пожарные. Они показали, что находится внутри служебного автомобиля и разрешили забраться в салон. Особый восторг вызвал полив площади из пожарного шланга, что доверили самым смелым из присутствующих.

Затем в парк подъехала полицейская машина, в которой тоже разрешили посидеть и даже посигналить.

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Лобня» Валерий Антонов завершил проект рассказом о работе диспетчеров, которые принимают экстренные вызовы. Именно эти люди определяют, какая именно служба должна помочь позвонившему и направляют туда данные о происшествии. Ребята получили памятки с указанием единого номера Системы-112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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