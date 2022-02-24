Детям из Донбасса показали школу в Клину, в которой они продолжат учебу

В Московской области обживаются приехавшие из Донбасса матери с детьми. В Клину, где их разместили в одном из лагерей, уже проводят экскурсии, знакомят с местностью и показывают школу, в которой ребята продолжат учебу. Сейчас там каникулы, но уже скоро они вместе со всеми сядут за парты.

Экскурсии для детей организовали в поселке Чайковском, рядом с которым находится лагерь, где разместили приехавших из Донбасса. Об экскурсиях «360» рассказала исполняющая обязанности руководителя клуба «Времена года» Виктория Строителева.

«Детки обязательно все должны продолжать обучение. Сейчас в школе каникулы, но после того, как каникулы закончатся, то есть уже с понедельника они пойдут в школу», — сказала Строителева.

Детей по их возрасту распределят в классы. По словам главы клуба, детям также предоставят учебники и канцелярию.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсии проводят для того, чтобы люди ознакомились с местностью, знали, где школа, магазин и другие места.

«Кто желает, вместе с детьми отправляемся в путешествие. Знакомимся с поселком, с магазинами, где они расположены, смотрим, где находится школа, и после этого посещаем клуб „Времена года“, в котором мы с удовольствием будем встречать детей, а также и взрослых, потому что у нас в клубе множество разных кружков. И после школы, я думаю, дети с удовольствием будут их посещать. Еще у нас прекрасная библиотека отремонтированная, которая тоже открывает свои двери, предоставляет возможности и ждет детей», — сообщила Строителева.

Глава округа Алена Сокольская сообщала «360», что дети школьного возраста из Донбасса продолжат учебу в Клину вместе со всеми другими ребятами. Она отметила, что у них будет обычный учебный процесс. Кроме того, с учетом наполняемости детских садов в Клину решат вопрос и с детьми дошкольного возраста.

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Московскую область во вторник. Приехали более 900 человек, среди которых около половины — дети. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева всех людей разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях в нескольких округах, в том числе в Клину. Сегодня в Подмосковье прибыл второй поезд, приехали еще около 400 человек из Донбасса.