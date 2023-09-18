Подмосковье 18 сентября 2023, 21:42 Детям до 7 лет разрешили бесплатно ездить в фирменных экспрессах ЦППК АО "Центральная ППК"

Читать 360tv в

Детям дошкольного возраста разрешили ездить бесплатно в фирменных экспрессах ЦППК на отдельных местах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.

Для оформления бесплатного билета требуется свидетельство о рождении. Ранее маленькие пассажиры могли ездить бесплатно на руках у взрослых.

Реклама

«Чтобы посадить ребенка на отдельное место, требовалось оплатить проезд по стоимости взрослого билета. Исключением было предоставление региональной льготы», — уточнили в ведомстве.

С начала года в экспрессах компании проехались более 20 тысяч пассажиров-дошкольников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Это самый протяженный из московских центральных диаметров — 86 километров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».