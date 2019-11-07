Дети задышат свободно. Поможет новое оборудование Подольской больницы

В Подольскую детскую городскую больницу поступил новый аппарат — откашливатель, который моделирует естественный кашель, очищая дыхательные пути и легкие.

Данное оборудование необходимо тем пациентам, у которых снижен или полностью отсутствует кашлевой рефлекс.

«Применение данного аппарата не только моделирует кашлевой рефлекс, но и способствует мобилизации мокроты из нижних и слабо вентилируемых отделов легких, позволяя осуществлять не только их санацию, но и активное вовлечение в дыхание», — сообщила и. о. главного врача Наталья Корчагина.

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Недавно в Озерской ЦРБ появилось оборудование для проведения холтеровского мониторирования. Во взрослую поликлинику приобретены два аппарата суточного мониторирования ЭКГ и один аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД). А для Одинцовской центральной районной больницы был приобретен наркозно-дыхательный аппарат (в отделение противоопухолевой химиотерапии) и аппарат УЗИ (в урологическое отделение), аппараты для суточного мониторинга артериального давления и ЭКГ в амбулаторных условиях.