  • Дети задышат свободно. Поможет новое оборудование Подольской больницы

    07 ноября 2019, 12:12

    Екатерина Филимонова, Елена Глущенкова

    В Подольскую детскую городскую больницу поступил новый аппарат — откашливатель, который моделирует естественный кашель, очищая дыхательные пути и легкие.
    Дети задышат свободно. Поможет новое оборудование Подольской больницы

    Данное оборудование необходимо тем пациентам, у которых снижен или полностью отсутствует кашлевой рефлекс.

    «Применение данного аппарата не только моделирует кашлевой рефлекс, но и способствует мобилизации мокроты из нижних и слабо вентилируемых отделов легких, позволяя осуществлять не только их санацию, но и активное вовлечение в дыхание», — сообщила и. о. главного врача Наталья Корчагина.

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