Дети задышат свободно. Поможет новое оборудование Подольской больницы
Данное оборудование необходимо тем пациентам, у которых снижен или полностью отсутствует кашлевой рефлекс.
«Применение данного аппарата не только моделирует кашлевой рефлекс, но и способствует мобилизации мокроты из нижних и слабо вентилируемых отделов легких, позволяя осуществлять не только их санацию, но и активное вовлечение в дыхание», — сообщила и. о. главного врача Наталья Корчагина.
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Недавно в Озерской ЦРБ появилось оборудование для проведения холтеровского мониторирования. Во взрослую поликлинику приобретены два аппарата суточного мониторирования ЭКГ и один аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД). А для Одинцовской центральной районной больницы был приобретен наркозно-дыхательный аппарат (в отделение противоопухолевой химиотерапии) и аппарат УЗИ (в урологическое отделение), аппараты для суточного мониторинга артериального давления и ЭКГ в амбулаторных условиях.