Дети военнослужащих возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с Председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата вместе с детьми тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине.

«Мы вспоминаем и скорбим по всем павшим в боях за Родину, мы никогда не забудем героизм защитников Отечества. Их самоотверженность и сила духа, патриотизм и безграничная любовь к Родине будут для нас вечным примером», — отметил Брынцалов.

Дети военнослужащих отметили, что гордятся своими отцами и считают важным просвещать молодежь о событиях Великой Отечественной войны. На церемонии почтили память погибших минутой молчания, прошел марш Почетного караула и военного оркестра.