Дети вместе с ветеранами посадили черемухи и липы у школы в Балашихе на акции «Лес Победы»

Жители Балашихи присоединились к региональной акции «Лес Победы». Начиная с 2013 года ее проводят каждой весной по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году в городском округе озеленят 25 территорий.

В Ольгинском лесопарке акцию «Лес Победы» объединили с большим субботником. Более четырех тысяч саженцев и 28 деревьев посадили в ЖК «Измайловский парк», возле одного из торговых центров Балашихи появились молодые клены и дубы. В округе работает более 90 точек выдачи инвентаря. Присоединиться к акции может любой желающий.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров вместе с ветеранами, учащимися и юнармейцами на территории нового корпуса школы № 6 в микрорайоне Саввино посадили саженцы рябины, черемухи и липы.

«Вот уже 10 лет мы собираемся в преддверии Дня Победы, чтобы сделать доброе дело и вспомнить тех, кто совершил подвиг, чтобы мы жили в мире. Эта акция объединяет разные поколения — молодежь и наших ветеранов. Она дает возможность помнить и не забывать про героизм наших людей», — сказал Игорь Брынцалов.

Участниками акции стали также родители учеников и учителя школы. На аллее высадили 40 молодых деревьев. В акции также приняли участие родители и педагоги. Всего около 200 человек. Школьную аллею украсило 40 молодых деревьев.

«В этом году акция пройдет на разных площадках, одна из них — школа № 6. Мы построили второе здание, уже несколько недель ребята учатся в новом корпусе. Строители проделали большую работу, сделали хорошую территорию. Теперь наша с вами задача — сделать ее чуть зеленее», — обратился к участникам акции Сергей Юров.

Делать только добрые дела — это девиз учащихся школы. Помимо участия в эколого-патриотической акции «Лес Победы», они продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции «Доброе дело». Уже отправили больше 1,5 тонны груза и продолжают принимать вещи, продукты питания и многое другое.

Еще одна школа, которая откроет свои двери 1 сентября, также озеленилась. На территории новой большой школы № 12 на 1600 мест в микрорайоне Павлино часть деревьев посадил застройщик, а сегодня к ним добавились саженцы рябины, черемухи и ореха — всего 35 деревьев.

«Сегодня пришли сажать деревья школьники, которые будут здесь учиться. Дети в первый раз увидели свою территорию и сразу приступили к делу. 1 сентября, когда наши ученики придут сюда вновь, они увидят результаты своей работы», — рассказала директор школы № 12 Ирина Старикова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей, которая воспитывает шесть приемных детей, посадил яблони в Луховицах. Недавно эта семья приняла под временную опеку 13-летнего мальчика из ДНР. Его зовут Валентин. Подросток активно занимается спортом и хочет стать тренером по футболу.