Дети вместе с инспекторами проверили с помощью дрона состояние жилого дома в Талдоме

Проверки домов к зиме продолжают в Подмосковье. В поселке Запрудня в Талдоме оценить состояние зданий помогли дроны, а за их работой следили юные жители округа. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Квадрокоптеры облетели крышу и фасад дома 24 на улице Соревнование. Инспекторы вместе с детьми оценили состояние кровли, вентиляционных выходов, подкровельного пространства и других конструкций. Нарушений на объекте не обнаружили.

«Безусловно, первыми кто оценил возможности использования квадрокоптеров стали дети, но надо сказать, что и их родители активно интересуются работой наших дронов», — рассказала Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье займутся реконструкцией котельных и очистных сооружений. На это потратят средства из льготного кредита.