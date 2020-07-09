«Позволит избежать осложнений»: дети в Подмосковье пройдут бесплатную реабилитацию после COVID-19

Дети из Подмосковья, которые переболели COVID-19 в тяжелой или средней форме, пройдут бесплатную реабилитацию. Для этого в Химках открыли специальный центр. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Реабилитационный центр в Химках перепрофилировали из санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра Московской области. Ранее он специализировался на бронхолегочных заболеваниях.

Все работы провели в кратчайшие сроки.

«Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах, бесплатно проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс. Комплексный подход позволяет избежать осложнений после перенесенного заболевания и восстановить иммунитет», — пояснила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В центр можно попасть по направлению врача. Обратиться за ним нужно в поликлинику к терапевту. По решению врача дети в сопровождении одного из родителей могут получить путевку.