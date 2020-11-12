Глава городского Дзержинский Людмила Иванова по поручению губернатора Андрея Воробьева навестила в больнице пострадавших в результате прорыва теплотрассы девочек. Они сейчас в хорошем настроении, серьезных повреждений у них нет.

«Девчонки переходили дорогу, не рассчитали, что там горячая вода, и получили ожоги. Они шли кто в школу искусств, кто в библиотеку. <…> Сейчас я нахожусь в больнице, пообщалась с девочками, пообщалась с мамами. Девчонки в хорошем настроении, врачи говорят, что они тут максимум на две недели. Серьезных повреждений нет, все будет хорошо, девчонки наденут туфельки и будут танцевать», — сказала Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. При необходимость им предоставят лекарства и помогут с транспортом для поездок на перевязки.

«С завтрашнего дня мы организуем тут сиделку, она будет работать с девочками, потому что мамы работают. Пообщались, [девочки] захотели вкусняшек, попросили пиццу. Завтра обязательно еще их навещу, привезу им вкусности, потому что они же дети. Настроение у них хорошее, улыбаются, смеются. Я желаю им скорейшего выздоровления. Думаю, все будет хорошо», — отметила глава городского округа.

С мамами мы обменялись телефонами, уже связывались — в любое время дня и ночи могут звонить с любыми вопросами и проблемами Людмила Иванова Глава городского округа Дзержинский

ЧП в подмосковном Дзержинском случилось днем, 12 ноября. Вода устремилась вниз по наклонной улице и вышла на поверхность через люк. В этот момент на месте прорыва были четыре девочки, которых ошпарило водой. Пострадавших госпитализировали.

Все девочки сейчас находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. У них ожоги первой, второй и третьей степени тяжести. Всем им оказали помощь в ожоговом центре Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Власти предупредили, что из-за аварии на теплотрассе в близлежащих домах могут наблюдаться проблемы с отоплением. Но, как сообщалось, все последствия прорыва трубы должны устранить до полуночи.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о халатности по факту прорыва трубы в Дзержинском. Следователи выясняют причины происшествия.