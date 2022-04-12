«Дети уходили в восторге». Театральный марафон провели в Котельниках

Театральный марафон прошел в Котельниках. Зрители смогли оценить мастерство 13 коллективов из Москвы и области. Закрывать мероприятие выпало столичному Институту современного искусства.

На закрытии театрального марафона зрителям показали спектакль по мотивам романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

«Этот спектакль создавался в пандемию, по Zoom. У нас был не большой промежуток времени, когда вышли на сцену и сыграли его. Этот спектакль был показан госкомиссии. Они его одобрили. Им очень понравилось. И мы очень хотим, что бы этот спектакль покорял не только нашу учебную сцену, но и дальше рос», — отметил преподаватель Института современного искусства Алексей Никифоров.

Сложные перипетии пациентов психиатрической клиники никого не оставили равнодушными. Любители театра и смешанных эмоций постановку оценили.

За четыре дня театрального марафона 13 коллективов из Москвы и области показали зрителям свое мастерство. На сцене были и драмы, и комедии, и сказки, и мюзиклы. Актеры подготовили как классические, так и современные постановки.

«Когда начался первый конкурсный день, стало понятно, что все идет очень даже хорошо. Мы шли по расписанию и получали обратную связь от зрителей, которые к нам приходили. И они говорили, что действительно, это очень круто, что здесь проводится такой театральный фестиваль. Столько коллективов было представлено на любой вкус. Дети в восторге уходили», — сказал актер и организатор фестиваля Денис Захаров.

Театральный марафон народного театра «На стульях» в этом году получил статус полноценного фестиваля. В этом помог глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Конечно же, я буду поддерживать и в дальнейшем. И уже сегодня сказал об этом в своем вступительном слове, что будем только наращивать и пытаться, что бы сюда все больше и больше творческих коллективов приезжало. Не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов нашей страны», — заявил он.

Гран-при театрального марафона завоевал театр «Круг-2» из Краснознаменска за трагикомедию «АРТ». На закрытии мероприятия отметили лучших актеров, дипломантов и лауреатов конкурса.