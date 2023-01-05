Подмосковье 05 января 2023, 23:27 Дети участников СВО раскрасили фигурки ангелов-хранителей на мастер-классе в Шатуре

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В Шатуре прошел рождественский мастер-класс по разукрашиванию ангелов-хранителей, его участниками стали дети бойцов в зоне спецоперации. Руководила процессом преподаватель ИЗО местного Дома культуры Татьяна Ефимова.

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«Ангел — это символ Рождества, символ чего-то светлого. И, конечно, это тот, кто охраняет», — отметила педагог.

Детям дали деревянные заготовки, которые спустя буквально полчаса стали авторскими статуэтками. Участники могли сами выбрать не только дизайн, но и краски — акварель, акрил или карандаши.

Как поделился один из участников мастер-класса, такую серьезную работу он выполнял впервые.

«Понравился сам процесс. И учительница понравилась, еще бы сходил с удовольствием», — сказал Кирилл.

Мероприятие организовал Шатурский штаб по работе с семьями мобилизованных, чтобы подарить детям праздничное настроение. Специалист штаба Виктория Ментюкова сообщила, что в мастер-классе приняли участие 10 ребят.

«Это даже больше, чем мы рассчитывали. Все свои готовые работы они, конечно, заберут домой», — сказала Виктория Ментюкова.

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