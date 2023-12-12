Подмосковье 12 декабря 2023, 17:54 Дети участников СВО из Подмосковья посетили новогоднюю елку в историческом музее в Москве Фотограф: Светлана Мусатова

Читать 360tv в

Праздничное мероприятие «Новый год в Историческом» прошел в Москве. Его посетили 170 детей участников СВО из Подмосковья. Для ребят организовали мастер-классы, викторины, экскурсию и другие развлекательные мероприятия.

Юные жители Московской области узнали, чем угощали гостей в славянских избах и при дворе первых царей из рода Романовых, почему Петр I постановил праздновать Новый год зимой, как ель стала символом праздника и другие интересные факты.

Реклама

По словам уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой, «Женское движение Единой России», при помощи которого организовали мероприятие, старается использовать любую возможность для поддержки семей участников специальной военной операции.

В завершение праздника дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».