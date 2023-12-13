Подмосковье 13 декабря 2023, 15:59 Дети участников СВО из Дмитрова посетили новогодний праздник в Историческом музее в Москве Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Новогодняя программа прошла в Историческом музее в Москве. Гостями мероприятия стали 19 детей участников специальной военной операции из Дмитрова.

Ребята поучаствовали в программе «Тайны и легенды Исторического музея» и посетили выставку сокровищ Петергофа.Также ребята узнали о новогодних традициях и истории праздника.

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«Благодарю уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, руководство Государственного исторического музея, Минкульт и „Женское движение Единой России“ за праздник для наших ребят! Сегодня семьям, чьи сыновья, мужья, отцы выполняют свой воинский долг, важна наша поддержка», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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