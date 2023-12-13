13 декабря 2023, 15:59
Дети участников СВО из Дмитрова посетили новогодний праздник в Историческом музее в Москве
Новогодняя программа прошла в Историческом музее в Москве. Гостями мероприятия стали 19 детей участников специальной военной операции из Дмитрова.
Ребята поучаствовали в программе «Тайны и легенды Исторического музея» и посетили выставку сокровищ Петергофа.Также ребята узнали о новогодних традициях и истории праздника.
Реклама
«Благодарю уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, руководство Государственного исторического музея, Минкульт и „Женское движение Единой России“ за праздник для наших ребят! Сегодня семьям, чьи сыновья, мужья, отцы выполняют свой воинский долг, важна наша поддержка», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Дети
Музеи
Дмитров
Реклама
Реклама