Дети со всей России собрали 15 космических спутников. Их запустили в стратосферу из Черноголовки

Черноголовка — место запуска спутников в стратосферу. Уже прошли первые успешные запуски летательных аппаратов. Стартовали сразу 15 спутников, собранных силой детской научной мысли.

«Это реально работающие образцы. Это спутники, которые поднимались в стратосферу. Некоторые из них на высоту 25 километров. Это очень серьезно», — рассказал Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Запуск космических аппаратов — это кульминация финала конкурсной программы «Стратосферный спутник». В ней приняли участие 15 лучших команд из Москвы, Казани, Севастополя и других регионов. Кстати, в номинации «Стратонавты-испытатели» были отмечены ребята из небольшого мордовского городка Рузаевка. А опыты юные участники конкурса ставили далеко не детские — от условий роста сельскохозяйственных растений в условиях стратосферы до поиска заряженных частиц в других галактиках.

«Это не просто конкурс, где дети на столах собирают свои аппараты, которые потом отправляются на полку в музей, а это именно возможность не просто собрать аппарат, а еще и испытать его и запустить, пройти вот все этапы от замера массы, примерки системы запуска. То есть все, как в реальном космосе», — пояснил Денис Ефремов, руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика».

Источник фото: телеканал «360»

В отличие от реальных космических спутников, которые после окончания срока эксплуатации уничтожаются, творения рук наших героев благополучно вернулись на землю. Правда, некоторые с приключениями. Один из аппаратов совершил посадку на крышу жилого дома в небольшом поселке во Владимирской области. Конкурс действительно стал знаковым событием.

«Чем больше школьников могут попробовать себя в таком очень интересном увлекательном научно-техническом творчестве, тем больше шансов, что кто-то из них увлечется всерьез и пойдет в профильные вузы, в профильные направления, будет заниматься авиацией и космосом. Для России и Черноголовки — это пилотный опыт. Очень хочется, чтобы он продолжался и дальше», — сказал Олег Егоров глава городского округа Черноголовка.

Черноголовка готова дать старт новым космическим аппаратам.