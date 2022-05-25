Дети смогут запустить 14 красноухих черепах в городок «Сказочный» в Красногорске 1 июня

«Парки Красногорска» и местные жители три года назад инициировали прекрасную традицию — в День защиты детей запускать 14 красноухих черепах в городок «Сказочный». Зимовали рептилии у неравнодушных и заботливых красногорцев.

«Каждый год в это время дети получают возможность отпустить в естественную среду этих маленьких рептилий, которые весь теплый сезон радуют посетителей парка», — рассказал директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

После зимовки на летний сезон их отправляют в очищенный и подготовленный пруд с фонтаном, где для них созданы все условия. Вода играет огромную роль в жизни красноухих черепах, именно в этом водоеме она проходит метод аэрации, ведь здесь они добывают пищу, плавают и наслаждаются жизнью.

Постоянно находиться в водной среде рептилии не могут. Поэтому в импровизированном террариуме парка созданы специальные норки и островки суши. Как раз на них они любят создавать живые пирамиды, радуя взгляды посетителей детского городка.

Кормить рептилий можно только правильной пищей. Сотрудники парка рассказывают, что можно и чем больше всего любят лакомиться маленькие питомцы детского городка. Это одуванчики, салат и несладкие фрукты.

В прошлом году за лето черепашья семья увеличилась вчетверо.

«Прошлой осенью мы выловили из фонтана 56 черепах. Они у нас не плодятся, конечно же. Просто дети и их родители приносят своих питомцев, чтобы они росли в счастливой среде», — добавил Виталий Ковтун.

Поближе разглядеть и познакомиться с питомцами «Парки Красногорска» приглашают детей и их родителей в детский городок «Сказочный», а место встречи традиционно — у фонтана.