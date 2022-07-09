Дети-сироты из Одинцова получили ключи от новых квартир
В Одинцове детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
В Одинцове девять детей-сирот стали обладателями собственного жилья. Торжественную церемонию вручения ключей от новых квартир провели в центре «Авангард».
Ребята поселятся в домах-новостройках микрорайона «Высокие Жаворонки» в Малых Вяземах.
«В округе успешно реализуется программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем детей- сирот и ребят, которые оказались без попечения родителей», — напомнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В квартирах уже выполнили отделку: установили стеклопакеты, двери, сантехнику и электрическое оборудование. Осталось только установить мебель — и можно заезжать.
Всего в Одинцовском округе за последние восемь лет жильем по губернаторской программе обеспечили 159 детей-сирот. До конца 2022 года заветные ключи получат еще 10 ребят.