Дети-сироты из Одинцова получили ключи от новых квартир

В Одинцове девять детей-сирот стали обладателями собственного жилья. Торжественную церемонию вручения ключей от новых квартир провели в центре «Авангард».

Ребята поселятся в домах-новостройках микрорайона «Высокие Жаворонки» в Малых Вяземах.

«В округе успешно реализуется программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем детей- сирот и ребят, которые оказались без попечения родителей», — напомнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В квартирах уже выполнили отделку: установили стеклопакеты, двери, сантехнику и электрическое оборудование. Осталось только установить мебель — и можно заезжать.

Всего в Одинцовском округе за последние восемь лет жильем по губернаторской программе обеспечили 159 детей-сирот. До конца 2022 года заветные ключи получат еще 10 ребят.