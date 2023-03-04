Подмосковье 04 марта 2023, 13:37 Дети-сироты из Красногорска получили сертификаты на покупку квартир

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В Красногорске трое детей-сирот получили сертификаты на покупку квартир и вскоре смогут переехать в собственное жилье. Сертификаты ребятам вручил глава округа Дмитрий Волков.

«Сегодня у ребенка есть возможность подыскать себе жилье, которое ему удобно и комфортно», — сказал Волков.

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Также глава округа добавил, что ребята уже выбрали себе профессию, теперь их ждут в будущем на работу в Красногорске.

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Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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