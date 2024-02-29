Подмосковье 29 февраля 2024, 12:02 Новые меры поддержки для сирот и инвалидов ввели в Подмосковье Медиасток.рф

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Мособлдума приняла закон, по которому дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать государственную стипендию. На меру поддержки смогут рассчитывать те, кто осваивает программы переподготовки рабочих и служащих в образовательных организациях Подмосковья.

«Наш президент поставил конкретную задачу — за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. И возможность получения академической стипендии, особенно для тех молодых людей, кто находится в сложной жизненной ситуации или имеет проблемы со здоровьем, станет стимулом выбрать именно этот путь», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Она добавила, что у этой категории студентов теперь будет две стипендии – социальная и академическая.

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