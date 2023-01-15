Подмосковье 15 января 2023, 14:32 Дети школы-интерната в Серпухове получили губернаторские стипендии за заслуги в учебе и спорте

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Учащиеся школы-интерната «Абсолют» в Серпухове получили именные стипендии. Всего было подано 19 заявок, однако отбор прошли 11 воспитанников. Лучших наградили за достижения в учебе и спорте.

Стипендия губернатора Московской области дается детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам за особые заслуги в учебе и победы в спортивных и образовательных соревнованиях, которые нужно подтвердить дипломами.

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После награждения в актовом зале школы прошел небольшой концерт. Гостями мероприятия стали опекуны, педагоги и сотрудники из местного управления соцзащиты.

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В «Абсолюте» более 70% учеников живут в «Семейном городке» при школе, приемных семьях или интернате. Звонок на урок напоминает мотив из фильма про Гарри Поттера, который учащиеся выбирали сами. Также они участвуют в формировании меню. Так, блюда, которые часто остаются нетронутыми, из рациона образовательного учреждения убирают.

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