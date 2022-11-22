Подмосковье 22 ноября 2022, 17:01 Дети с ОВЗ побывали на квесте и экскурсии в центре реабилитации в Ивантеевке

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День открытых дверей прошел в центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» в Ивантеевке. Детям с ОВЗ предложили принять участие в квесте, во время которого провели обзорную экскурсию по кабинетам и творческим мастерским центра. Гостям также показали модернизированную соляную комнату.

После экскурсии для ребят устроили шоу мыльных пузырей и подарили им интеллектуальные раскраски.

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«Очень много интересного. Есть творческие и спортивные мастер-классы. <...> От мала до велика найдет здесь для себя интересное занятие», — сказала заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова.

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Учреждение предоставляет услуги всем слоям населения — от детей до пожилых людей. С детьми работают логопеды, психологи, тренеры ЛФК, для них проводят мастер-классы, делают массажи. Для старшего поколения также есть множество занятий — от рукоделия до физкультуры.

«Поэтому мы и проводим данного рода мероприятия. Чтобы пригласить, показать, познакомить людей с нашим центром, с его работой. Поточный метод подразумевает неограниченное количество участников. Все, кто захочет посетить наш центр, могут обратиться в соцзащиту, чтобы им составили индивидуальную программу», — рассказал директор ЦСОР «Пушкинский» Артем Савин.

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