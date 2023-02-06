Подмосковье 06 февраля 2023, 22:13 Дети с ограниченными возможностями поучаствовали в творческом вечере в Пушкино

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В Доме Дружбы в Пушкино прошел творческий вечер и мастер-класс «Твори и вытворяй». В мероприятиях поучаствовали дети с ограниченными возможностями.

На встрече открылась выставка художественных работ, авторами которой стали Наталья Бомбенкова, Алла Изосимова, многодетная мама Елена Гребнева с детьми Дашей, Ариной и Софьей, Ирина Лаврентьева и другие. Инвалид по слуху Бомбенкова провела мастер-класс росписи в «мокрой» технике коктейльными трубочками.

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Также перед гостями с рассказом выступил участник высшей лиги КВН и вице-чемпион сезона прошлого года Александр Изосимов и Диана Гусева. Девушка спела композиции «Рождественская» и «Береги свою душу».

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«Сегодня у нас побывали творческие люди с ограниченными возможностями — художницы и рукодельницы, которые много делают своими руками», — сообщила заведующая Домом дружбы Татьяна Ключникова.

Вечер завершился совместным чаепитием.

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