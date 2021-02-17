Дети с именами Мальвина и Сильва-Мария родились в Подмосковье в 2020 году

Дети с редкими именами Мальвина, Себастьян, Сильва-Мария и Святогор родились в Подмосковье в 2020 году. При этом на свет появилось больше всего Александров, Михаилов, Анн, Марин, Софий и Максимов.

Об этом РИАМО рассказали в Главном управлении ЗАГС региона. Подмосковье удерживает лидерство по приросту рождаемости в России.

Среди необычных имен, которые детям дали в 2020 году, было и Нонна. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Редкими были имена Ричард, Святогор, Нонна, Себастьян, Мальвина, Сильва-Мария Елена Филатова.

По данным Росстата, в прошлом году на свет появились 79 107 детей. Регион занимает первое место в стране и ЦФО по приросту рождаемости.

«Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России», — подчеркнула ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Поддержка будущих мам

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

Роды принимают бесплатно — по ОМС. Женщины приезжают не только из Подмосковья, но и из других регионов.